Katar Kovid-19 vakaları için 5 hastane ve 4 sağlık merkezi tahsis etti - Son Dakika

Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları için 5 hastane ve 4 sağlık merkezi ile 12 bin 500 yatak kapasiteli tıbbi izolasyon merkezi tahsis etti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Dairesi Müdürü Şeyh Muhammed bin Hamed Al Sani, Kovid-19 vakalarının tespiti ve hastaların tedavisi için 5 hastane ve 4 sağlık merkezi tahsis edildiğini açıkladı.

Söz konusu 4 sağlık merkezinde Kovid-19 şüphesi taşıyan kişilere test yapıldığını aktaran Bin Hamed, karantinaya alınması uygun görülen kişiler için ise 12 bin 500 yatak kapasiteli tıbbi izolasyon merkezi tahsis edildiğini kaydetti.

Kovid-19 hastalarının yüzde 10'unda hiçbir klinik belirtiye rastlanmadığına işaret eden Bin Hamed, dolayısıyla gerekli tetkiklerin yapılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Bin Hamed ayrıca ülkede yapılan toplam test sayısının 88 bini geçtiğini aktardı.

Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği Katar'da, toplam 11 bin 921 vaka kaydedilirken, iyileşen hasta sayısı ise 1134 oldu.