Son Dakika Haberleri: Katar Krizi Üzerinde Çalışan ABD Özel Temsilcisi İstifa Etti

Katar Krizi Üzerinde Çalışan ABD Özel Temsilcisi İstifa Etti

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığında özel temsilci olarak görev yapan ve Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı abluka sebebiyle ortaya çıkan Körfez krizi üzerinde çalışan Anthony Zinni istifa ettiğini bildirdi.

Katar Krizi Üzerinde Çalışan ABD Özel Temsilcisi İstifa Etti, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığında özel temsilci olarak görev yapan ve Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı abluka sebebiyle ortaya çıkan Körfez krizi üzerinde çalışan Anthony Zinni istifa ettiğini bildirdi.

Başkan Donald Trump yönetimi tarafından Katar krizini çözmekle görevlendirilen özel temsilci ve ABD Merkez Komutanlığının eski başkanı Anthony Zinni, ABD'deki CBS News kanalına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığındaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Zinni, Trump yönetiminin, Körfez ülkelerinin katılımıyla kurulması planlanan "Arap NATO'su" olarak tanıtılan Ortadoğu Strateji İttifakı'nda (MESA) yer almak istememesi nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

Anthony Zinni'nin istifasına ilişkin AA'ya açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Dışişleri Bakanlığının taraflar arasında yürütülen süreci devam ettireceğini vurgulayarak, "General Zinni'ye Dışişleri Bakanlığındaki çalışmaları ve ülkemize vermiş olduğu hizmet için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Zinni, ABD eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in isteği üzerine 2017 yılında özel temsilci olarak Dışişleri Bakanlığında göreve başlamıştı.

Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınırken, Mattis Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından istifa etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:57 Kaynak: AA

Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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