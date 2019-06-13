Katar LNG ihracatındaki liderliğini kaptırmadı
1 saat önce
Dünyada geçen yıl en fazla LNG ihraç eden ülke, 104,8 milyar metreküple Katar oldu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:03
Dünyada geçen yıl en fazla LNG ihraç eden ülke, 104,8 milyar metreküple Katar
oldu. 2018'de en fazla LNG ithalatını ise 113 milyar metreküple Japonya
yaptı.
IKEA, Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti
ABD`de bütçe Mayıs ayında tarihin en yüksek açığını verdi
beIN Sports'tan, 'Türkiye'den çekilecek' iddialarına yanıt
Google Pixel 4'ün çift kameralı tasarımını tanıtımdan aylar önce duyurdu