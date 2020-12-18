Katar Milli Günü başkent Doha'da kutlandı - Son Dakika

Katar Milli Günü, ülkenin başkenti Doha'da liderlerin katılımları ve askeri geçit törenleri ile kutlandı.

Modern Katar devletinin kurucusu kabul edilen Casim bin Muhammed Sani'nin yazdığı kasidede geçen "Arşın sahibi sana hamdolsun" dizeleri kutlamaların sloganı seçildi.

Kutlamalara, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife es-Sani ile çok sayıda bakan ve yetkili katıldı.

Milli marşın okunması ve 18 pare top atışı ile başlayan kutlamalarda, savaş uçakları ve gösteri uçaklarının gösterilerinin yanı sıra asker, polis ve güvenlik güçleri de geçit töreni yaptı.

Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları da geçit töreninde yer aldı.

Milli gün dolayısı ile sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Emir Al Sani, "Zorluklarla dolu bir yılda kavuştuğumuz ülkemizin milli günü vesilesi ile halkımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu zorluklar, Katar'ı bir istikrar, kalkınma ve refah vahası haline getiren, nesiller eliyle, her düzeyde gerçekleştirilen fedakarlık ve başarı yolculuğuna şahitlik etti." ifadelerine yer veren Al Sani, "Bu ilerleme ile gurur duyuyor, önce Allah'ın izni, sonra çocuklarımızın gayretleri ile daha da ileri gitmeyi dört gözle bekliyoruz." paylaşmında bulundu.

Eski Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır Al Sani de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Milli Günü'nü tebrik ederek "Dayanışmamız her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimiz bir güçtür." ifadelerine yer verdi.

Kalkınma çalışmalarını sürdüren Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk düdüğünü bekliyor.

Kovid-19 gölgesinde kutlamalar

Her yıl binlerce Katarlı ile ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan yabancıların geniş katılımıyla düzenlenen kutlamalar, bu yıl Kovid-19 önlemleri kapsamında kısıtlamalarla gerçekleştirildi.

1971 yılına kadar İngiltere'nin koruması altında kalan Katar, 3 Eylül 1971'de tam bağımsızlığına kavuştu. Bu tarih 2007 yılına kadar Katar Milli Günü olarak kutlandı. Ancak 2007'de Emir Şeyh Hamed'in kararnamesi ile Katar Milli Günü, 18 Aralık olarak değiştirildi.

Söz konusu değişiklik, Katar devlet arşivlerinde çalışan tarihçi Habib-ur Rahman'ın, modern Katar devletinin kurucusu kabul edilen Casim bin Muhammed Sani'nin 18 Aralık 1878 tarihinde tahta geçtiğini belirlemesi üzerine yapıldı.