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Katar Milli Günü resepsiyonu Ankara düzenlendi

6 saat önce

Ankara'da bir otelde Katar Milli Günü resepsiyonu verildi.

Katar Milli Günü resepsiyonu Ankara düzenlendi, System.String[]

Ankara'da bir otelde Katar Milli Günü resepsiyonu verildi. Resepsiyona TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski Başbakan Binali Yıldırım ve onlarca davetli katıldı.


Ankara'da bir otelde Katar Devleti'nin Milli Günü resepsiyonu verildi. Resepsiyonuna, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar, yerli ve yabancı basın mensupları, temsilciler, akademisyenler ile davetli kişiler katıldı.


Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al Şafi resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Türkiye-Katar ikili ilişkileri sağlam değerler ve yüce ilkelerden oluşan bir zemin üzerinde inşa edilmiş örnek bir ilişkidir. Türkiye-Katar ilişkileri sağlam değerler ve yüce ilkelerden oluşan bir zemin üzerinde inşa edilmiş örnek bir ilişkidir. Bunun yanı sıra uluslararası ve bölgesel siyasi konularda da tam bir uyum içinde hareket etmekteyiz. Katar Emirimiz Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilge liderliklerinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği aşamadan mutluluk duyuyoruz ilişkilerin daha da ilerlemesini arzuluyoruz. Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı zorluklarla hep yanında olacağımızı da vurgulamak isteriz" dedi.


TBMM Başkanı Şentop ise Katar ve Türkiye arasındaki dünyada benzerine rastlanılmayan bir ilişki olduğunu söyledi. Şentop, "Bu dostluk ilişkisi sözde kalan bir ilişki değil zor anlarda gücünü ispatlamış bir ilişkidir" ifadelerini kullandı. Şentop aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Katar meclis şurası arasında bir mutabakat zaptı imzalanarak ilişkilerin daha güçlü bir zeminde ilerlemesini sağlayacaklarını söyledi.


Büyükelçi Şafi ve beraberindeki davetliler, Katar ve Türkiye bayraklarının bulunduğu pastayı kesti. Şafi ve Şentop bazı davetlilerle fotoğraf çektirdi, salona kurulan çadırda kahve içti, davetliler ise Katar mutfağının lezzetlerinin yer aldığı açık büfe yiyeceklerden tattı. - ANKARA

Türkiye, Ankara, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
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