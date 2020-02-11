Katar Milli Spor Günü dostluk maçıyla kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar Milli Spor Günü dostluk maçıyla kutlandı - Son Dakika

Katar Milli Spor Günü dostluk maçıyla kutlandı

6 saat önce

Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı ile Türkiye'deki spor federasyonu ve kulüp başkanları dostluk maçında buluştu.

Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı ile Türkiye'deki spor federasyonu ve kulüp başkanları dostluk maçında buluştu.

Katar Milli Spor Günü etkinlikleri kapsamında Katar'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Eryaman Stadyumu'nda dostluk maçı oynandı.

Hakemler Ali Palabıyık, Soner Maraş ve Serkan Olguncan'ın görev aldığı maçta, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'nin de yer aldığı Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı ile federasyon ve spor kulübü başkanları forma giydi.

Büyükelçi Şafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dostluk maçının Türkiye ve Katar ilişkilerinin gelişimi açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti. Şafi, organizasyona katılanlara teşekkür etti.

Katar Milli Spor Günü dostluk maçıyla kutlandı

Futbol, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:57 Kaynak: AA
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