Katar Milli Spor Günü'nde dostluk maçı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Katar Milli Spor Günü'nde dostluk maçı yapıldı - Son Dakika Spor

Katar Milli Spor Günü'nde dostluk maçı yapıldı

6 saat önce

Ankara'da, Katar Milli Spor Günü etkinlikleri kapsamında spor kulüpleri ve federasyonların başkanları ile Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı arasında dostluk maçı oynandı.

Katar Milli Spor Günü'nde dostluk maçı yapıldı, System.String[]
Ankara'da, Katar Milli Spor Günü etkinlikleri kapsamında spor kulüpleri ve federasyonların başkanları ile Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı arasında dostluk maçı oynandı. Karşılaşmayı Katar ekibi 2-1 kazandı.

Her yıl şubat ayının ikinci salı günü kutlanan Katar Milli Spor Günü etkinlikleri çerçevesinde, Katar Büyükelçiliği tarafından Ankara'da spor kulüpleri ve federasyon başkanları ile Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı arasında dostluk maçı düzenlendi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan dostluk maçında Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Shafi'nin de yer aldığı bordo takım ile Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Gençlerbirliği 2'nci Başkanı Arif Ölmez, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'ın da forma giydiği beyaz takım mücadele etti. Karşılaşma bordo takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadelede Soner Maraş ve Serkan Olguncan da yardımcı hakem olarak görev yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maçtan görüntüler

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- Ankara
Ankara, Katar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:19 Kaynak: DHA
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