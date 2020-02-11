Katar Milli Spor Günü'nde dostluk maçı yapıldı

Ankara 'da, Katar Milli Spor Günü etkinlikleri kapsamında spor kulüpleri ve federasyonların başkanları ile Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı arasında dostluk maçı oynandı. Karşılaşmayı Katar ekibi 2-1 kazandı.

Her yıl şubat ayının ikinci salı günü kutlanan Katar Milli Spor Günü etkinlikleri çerçevesinde, Katar Büyükelçiliği tarafından Ankara'da spor kulüpleri ve federasyon başkanları ile Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı arasında dostluk maçı düzenlendi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan dostluk maçında Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Shafi'nin de yer aldığı bordo takım ile Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Gençlerbirliği 2'nci Başkanı Arif Ölmez, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'ın da forma giydiği beyaz takım mücadele etti. Karşılaşma bordo takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Maçtan görüntüler

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- Ankara