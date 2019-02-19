Katar Mısır'daki İntihar Saldırısını Kınadı

Katar, Mısır'ın başkenti Kahire'de dün düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Katar, Mısır'ın başkenti Kahire'de dün düzenlenen intihar saldırısını kınadı.





Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire'de düzenlenen intihar saldırısının en güçlü şekilde kınandığı belirtilerek, Katar'ın sebepleri ne olursa olsun terör ve şiddete karşı tutumunun sabit olduğu ifade edildi.





Açıklamada ayrıca saldırıda ölenlerin yakınlarına ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.



Kahire'deki El-Ezher Camisi'nin hemen arkasında yer alan Derb el-Ahmar (Batıniye) bölgesinde dün akşam düzenlenen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

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