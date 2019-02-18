Son Dakika Haberleri: Katar Petrol'den "millileştirme" hamlesi

Katar Petrol'den "millileştirme" hamlesi

17 dakika önce

Katar Petrol şirketi, "millileştirme programı" kapsamında, uluslararası 3 şirketlerle 2,4 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladı.

Katar Petrol'den
Katar Petrol şirketi, "millileştirme programı" kapsamında, uluslararası 3 şirketlerle 2,4 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:10 

Katar, Ekonomi
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