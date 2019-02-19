Son Dakika Haberleri: Katar Petrol Şirketi Millileştirme Programını Başlattı

Katar Petrol Şirketi Millileştirme Programını Başlattı

20 dakika önce

Katar Petrol şirketinden yapılan açıklamada, ülkede enerji bağımlılığını azaltmak ve yerli üretimi artırmak amacıyla millileştirme programının başlatıldığı duyuruldu. Millileştirme programı çerçevesinde Katar Petrol şirketi, Nakilat ve McDermott, Baker Hughes ve Schlumberger şirketleriyle anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu şirketlerle ortaklık kurularak ülke içinde ve dışında üretim yapılacağı ifade edildi. Anlaşmanın 2,4 milyar dolar değerinde olduğu […]The post Katar Petrol şirketi millileştirme programını başlattı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Katar Petrol Şirketi Millileştirme Programını Başlattı, System.String[]
Katar Petrol şirketinden yapılan açıklamada, ülkede enerji bağımlılığını azaltmak ve yerli üretimi artırmak amacıyla millileştirme programının başlatıldığı duyuruldu.

Millileştirme programı çerçevesinde Katar Petrol şirketi, Nakilat ve McDermott, Baker Hughes ve Schlumberger şirketleriyle anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu şirketlerle ortaklık kurularak ülke içinde ve dışında üretim yapılacağı ifade edildi. Anlaşmanın 2,4 milyar dolar değerinde olduğu açıklandı.

Katar Enerji Bakanı ve Katar Petrol İcra Kurulu Başkanı Saad Şeride el-Kabi, programın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yeni programla birlikte ihracat için yerli alternatifler ve ülkede yapılan üretime katma değer sağlanacağını açıkladı. Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı olan Katar, günlük ortalama 650 bin varil petrol üretiyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:30 

Katar, Sektörel
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