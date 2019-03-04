Son Dakika Haberleri: Katar S-400 İçin Rusya ile Müzakereleri Sürdürüyor

Katar S-400 İçin Rusya ile Müzakereleri Sürdürüyor

1 saat önce

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması konusunda müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Katar S-400 İçin Rusya ile Müzakereleri Sürdürüyor, System.String[]
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması konusunda müzakerelerin devam ettiğini belirtti.


Al Sani, resmi temasları çerçevesinde Katar'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Doha'da bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'dan askeri teçhizat alımıyla ilgili diyaloğun sürdüğünü aktaran Katarlı Bakan, S-400 konusunda henüz nihai karara varmadıklarını ifade etti.

Al Sani, "Teknik ekip ve uzmanlar, konuyu tartışıyor. Rusya ile savunma iş birliği anlaşması için onların tavsiyelerini bekliyoruz." dedi.

Suriye krizine yönelik de Al Sani, siyasi bir çözüme ulaşmanın tek seçenek olduğuna vurgu yaparak, "Suriye'nin Arap Birliği üyeliğini askıya almak için bazı sebepler vardı. Sebepler halen devam ediyor. Bu nedenle bu kararı değiştirecek yeni bir durum yok. İlk olarak siyasi bir çözüm olmalı." diye konuştu.

Katar Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Filistinli tarafların uzlaşma kapsamındaki çabalarını da memnuniyetle karşıladığını belirterek, Lavrov ile Filistin sorununu ele aldıklarını ve bölünmeye son vermenin önemini vurguladıklarını kaydetti.

Kuveyt'in çabaları dışında Körfez krizinin çözümüne yönelik herhangi bir adımın atılmadığını vurgulayan Al Sani, "Krize yönelik ülkelerin tutumunda bir değişiklik yok. Abluka uygulayan ülkeler diyaloğa hazır oldukları sürece biz de hazırız." diye konuştu.

"Rusya, Abbas ve Netanyahu'ya diyalog için ev sahipliği yapmaya hazır"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Katar tarafının Rus silahların alımı konusundaki isteklerini dikkate almaya hazır olduklarını belirtti.

Filistin ve İsrailli taraflar arasında yeni diyalog önerisinde bulunan Lavrov, ülkesinin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "ön şartsız diyalog" başlatmak üzere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:21 Kaynak: AA

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