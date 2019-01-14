Son Dakika Haberleri: Katar Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açmayacak

Katar Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açmayacak

1 saat önce

Katar, Suriye rejimiyle ilişkilerin normalleşmesini teşvik edici bir işaretin olmadığını ve Şam Büyükelçiliğini yeniden açma gereği duymadığını açıkladı.

Katar Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açmayacak, System.String[]
Katar, Suriye rejimiyle ilişkilerin normalleşmesini teşvik edici bir işaretin olmadığını ve Şam Büyükelçiliğini yeniden açma gereği duymadığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye rejimiyle ilişkilerin normalleşmesi konusunda umut verici bir işaretin olmadığını söyledi.

Al Sani, bir gazetecinin, "Katar, Şam Büyükelçiliğini yeniden açacak mı?" şeklindeki sorusunu, "Suriye rejimiyle ilişkilerin normalleşmesini teşvik edici bir işaret yok." diye cevapladı.

Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesine hala karşı olduklarını ve Şam Büyükelçiliğini yeniden açma gereği duymadıklarını kaydeden Al Sani, Suriye'nin Arap Birliği'ne katılımının askıya alınmasına neden olan durumun hala ortadan kalkmadığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:44 Kaynak: AA

Suriye, Şam, Katar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaraylı Ozan, İtalyan Basınında Manşetleri Süslüyor Kimlikte Kızıyla Kardeş Olan Suriyeli Anneden DNA Testi İstendi

Bu Görüntü, Polis Ekiplerini İntihar Şüphesiyle Harekete Geçirdi Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:28:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katar Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açmayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]