Katar Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açmayacak
1 saat önce
Katar, Suriye rejimiyle ilişkilerin normalleşmesini teşvik edici bir işaretin olmadığını ve Şam Büyükelçiliğini yeniden açma gereği duymadığını açıkladı.
Katar
, Suriye
rejimiyle ilişkilerin normalleşmesini teşvik edici bir işaretin olmadığını ve Şam
Büyükelçiliğini yeniden açma gereği duymadığını açıkladı.
Katar Dışişleri Bakanı
Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye rejimiyle ilişkilerin normalleşmesi konusunda umut verici bir işaretin olmadığını söyledi.
Al Sani, bir gazetecinin, "Katar, Şam Büyükelçiliğini yeniden açacak mı?" şeklindeki sorusunu, "Suriye rejimiyle ilişkilerin normalleşmesini teşvik edici bir işaret yok." diye cevapladı.
Suriye'nin Arap Birliği
'ne dönmesine hala karşı olduklarını ve Şam Büyükelçiliğini yeniden açma gereği duymadıklarını kaydeden Al Sani, Suriye'nin Arap Birliği'ne katılımının askıya alınmasına neden olan durumun hala ortadan kalkmadığını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:44 Kaynak: AA
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