Katar Savunma Bakan: "Katar, Körfez krizi boyunca diyalog yanlısı tavır sergiledi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar Savunma Bakan: 'Katar, Körfez krizi boyunca diyalog yanlısı tavır sergiledi' - Son Dakika

Katar Savunma Bakan: "Katar, Körfez krizi boyunca diyalog yanlısı tavır sergiledi"

6 saat önce

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ülkesinin Körfez krizine yaklaşımının ilk günden itibaren "diyalog" temelli olduğunu söyledi.

Katar Savunma Bakan:

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ülkesinin Körfez krizine yaklaşımının ilk günden itibaren "diyalog" temelli olduğunu söyledi.

Katar'da düzenlenen 19. Doha Forumu kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile katıldığı "Bozulan Dünya Düzeni: Ortaya Çıkan Küresel Güvenlik Sorunlarını Yenilikçi Çözümlerle Karşılamak" başlıklı oturumda Atiyye, şunları kaydetti:

"Katar, Körfez krizinin ilk gününden beri diyalog ve müzakerenin temel alınması gerektiği yönünde bir tavır sergiledi."

Ülkesinin 2017'de savaşın her türlüsüne maruz kaldığını ancak söz konusu tavrından ödün vermediğini belirten Atiyye, anlaşmazlıkların çözülmesi ve ülkelerin iç işlerine müdahalenin önüne geçilmesi konusunda en hızlı yolun diyalog olduğunu ifade etti.

Katar- İran ilişkilerine de değinen Atiyye, Doha yönetiminin, bölgede istikrarı sağlayacak hukuki çerçevenin çizilmesinin tek yolunun komşu ülkeler ve ilgili taraflarla müzakereler olduğuna inandığını kaydetti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez, Katar, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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