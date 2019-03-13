Son Dakika Haberleri: Katar Savunma Bakanı Atiyye ABD'li Mevkidaşı ile Görüştü

Katar Savunma Bakanı Atiyye ABD'li Mevkidaşı ile Görüştü

1 saat önce

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.

Katar Savunma Bakanı Atiyye ABD'li Mevkidaşı ile Görüştü, System.String[]
Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü.

Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers, yaptığı açıklamada, iki bakanın ABD ile Katar arasındaki stratejik güvenlik iş birliğini ele aldıklarını kaydetti.

Summers, "Bakanlar, Katar'ın Afganistan'daki NATO misyonuna destek vermesi ve El Udeyd Hava Üssü'nün geliştirilmesi dahil birçok savunma ve güvenlik konularını ele aldılar." ifadelerine yer verdi.

Sözcü, Shanahan'ın Katar heyetine ABD kuvvetlerini ülkelerinde misafir ettikleri için teşekkür ettiğini aktardı.

Bakan Muhammed el-Atiyye dün de ABD Dışişleri Bakanlığında ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:47 Kaynak: AA

Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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