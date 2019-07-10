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Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki askeri eğitim uçağının çarpıştığı ve...

1 saat önce

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki askeri eğitim uçağının çarpıştığı ve pilotların kurtulduğu ifade edildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki askeri eğitim uçağının çarpıştığı ve..., System.String[]
Katar, 3. Sayfa
Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki askeri eğitim uçağının çarpıştığı ve pilotların kurtulduğu ifade edildi. - DOHA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:57 Kaynak: İHA
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