Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki askeri eğitim uçağının çarpıştığı ve...
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Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki askeri eğitim uçağının çarpıştığı ve pilotların kurtulduğu ifade edildi.
Katar Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:57 Kaynak: İHA
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki askeri eğitim uçağının çarpıştığı ve pilotların kurtulduğu ifade edildi. - DOHA
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