Katar Seyahat Acentaları Trabzon'da
57 dakika önce
Karadeniz Bölgesi'nde turizmde pazar çeşitliliğini artırmak adına reklam ve tanıtım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.
Karadeniz Bölgesi
'nde turizmde pazar çeşitliliğini artırmak adına reklam ve tanıtım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda Katar
'dan seyahat acentası yetkilileri Trabzon
'da misafir edilirken, Katarlı turizmcileri havalimanında Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu ve TÜRSAB Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, Türk Hava Yolları
Trabzon Müdürü Osman Hacımahmutoğlu ve yetkililer karşıladı. Toplam 10 farklı seyahat acentası yetkilisinin katılımı ile gerçekleşecek 7 günlük gezi kapsamında Katarlı turizmciler Trabzon- Uzungöl
, Rize-Ayder, Giresun
, Ordu
ve Samsun
'un tanıtımı yapılacak.
Öte yandan Katarlı turizmcilerin ardından önümüzdeki hafta ise bölgeye Kuveyt
'ten turizm acentası yetkililerinin geleceği öğrenildi. - TRABZON
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:30 Kaynak: İHA
Yaşıyla Veterinerleri Bile Şaşırta İnek, İlgi Odağı Oldu
CHP'li Belediyenin Yaptığı Merdiven Karadeniz Fıkralarını Aratmıyor
CHP'li Belediye Başkan Adayı, Sokak Sokak Gezip Başörtüsü Dağıttı
Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar