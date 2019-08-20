Son Dakika Haberleri: Katar, Somali'deki Hobyo Limanı inşaat projesine start verdi
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Katar, Somali'deki Hobyo Limanı inşaat projesine start verdi

16 dakika önce

Katar yönetimi, Somali'nin Galmudug eyaletindeki Hobyo Limanı inşaat projesini uygulamaya koydu.

Katar, Somali'deki Hobyo Limanı inşaat projesine start verdi, System.String[]
Katar yönetimi, Somali'nin Galmudug eyaletindeki Hobyo Limanı inşaat projesini uygulamaya koydu.
Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf Ahmed es-Suleyti ile Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Meryem Uveys Cami, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlediği ortak basın toplantısında projeyle ilgili bilgi verdi.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al Sani ile Somali Başbakanı hasan Ali Hayri'nin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Bin Seyf, Hobyo Limanı inşaat projesinin uygulamaya koyulduğunu, inşaat çalışmalarının bugünden itibaren başlayacağını söyledi.
Bin Seyf, Limanın Somali halkının istifade etmesi için uluslararası kriterlere göre inşa edileceğini belirtti.
Somalili Bakan Uveys ise Hobyo Limanı inşaat projesinin vatandaşlara iş imkanı sağlayacağını ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.
Konuyla ilgili olarak, Katar Ulaştırma ve İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu yatırımın iki ülke arasındaki sağlam ilişkileri yansıttığı ifade edildi.
Geçen aralık ayında Katar ve Somali, aralarında Hobyo Limanı inşaat projesinin de bulunduğu bir dizi kalkınma anlaşmasına imza atmıştı.
Somali'nin kuzeydoğu sahilinde yer alan Hobyo Limanı Somali'nin en eski ve önemli limanlarından biri olarak kabul ediliyor.
Somali, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:22 Kaynak: AA
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