Katar Suriye halkına 50 milyon dolar destek sözü verdi - Son Dakika
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Katar Suriye halkına 50 milyon dolar destek sözü verdi

10.05.2022 17:33
Katar Suriye halkına 50 milyon dolar destek sözü verdi

Katar yönetimi, Suriye halkına 50 milyon dolarlık destek taahhüdünde bulundu.

Katar yönetimi, Suriye halkına 50 milyon dolarlık destek taahhüdünde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre taahhüt, Katar Dışişleri Bakanı Bölgesel İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi'nin, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 6'ncı Brüksel Konferansı'ndaki konuşmasında duyuruldu.

Huleyfi, konferansın düzenlenmesinin, uluslararası toplumun, kardeş Suriye halkını destekleme ve krizin 11. yılında yaşanan insani dramı hafifletme kararlılığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Katar'ın, Suriyelilerin onurlu yaşam hakkına olan inancından hareketle krizin başından bu yana insani yardımda bulunmaya özen gösterdiğini belirten Huleyfi, Suriye halkına 50 milyon dolarlık destek sunacaklarını söyledi.

Huleyfi, ülkesinin, krizin başından bu yana gerek hükümet gerekse sivil toplum kuruluşları ve insani yardım örgütleri kanalıyla Suriyelilere yaptığı yardımların 2 milyar doları aştığını dile getirdi.

Katarlı yetkili, bu kapsamda "komşu ülkelerdeki Suriyeli sığınmacılardan 600 bin öğrencinin eğitim sürecine dahil edilmesi ve Katar Kalkınma Fonunun Suriye'nin kuzeybatısındaki ötekileştirilmiş topluluklarda yaşayan öğrencilere ve okullara dönük program başlatmasının" yer aldığını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 6. Brüksel Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, AB'nin Suriyeliler için 2022'de ek 1 milyar avroluk destek taahhüt ettiğini duyurmuştu.

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Avrupa Birliği, Brüksel, Suriye, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar Suriye halkına 50 milyon dolar destek sözü verdi - Son Dakika


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