Katar Suudi Arabistan'da alıkonulan vatandaşının serbest bırakılmasından memnun

Katar
, Suudi Arabistan
makamlarının alıkoyduğu 4 Katar vatandaşından birini daha serbest bırakmasını memnuniyetle karşıladı.
Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonundan yapılan açıklamada, "21 Nisan 2018'den bu yana Suudi Arabistan tarafından alıkonulan vatandaşımız Muhsin Salih Sadun el-Kerbi'nin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.
Suudi Arabistan makamlarına mağdurun alıkonulduğu süre zarfında uğradığı zarar için tazminat ödenmesi çağrısı yapılan açıklamada, alıkonulan 4 Katar vatandaşının sonuncusunun da serbest bırakılması talebinde bulunuldu.
Konuyla ilgili Suudi Arabistan'dan açıklama gelmedi.
Suudi Arabistan, Körfez
krizinin başladığı 2017'den itibaren farklı tarihlerde 4 Katar vatandaşını hiçbir gerekçe göstermeden alıkoymuştu. Söz konusu Katarlılardan Ahmed Halid Mukbil Aralık
2018'de, Nevvaf Talal er-Reşid ise geçen mayısta serbest bırakılmıştı.
Katarlı öğrenci Abdulaziz Said Abdullah ise mahkemeye çıkartılmadan Temmuz 2018'den beri Suudi Arabistan'da alıkonulmaya devam ediyor.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri
, Bahreyn
ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkileri kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.