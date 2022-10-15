Katar Ticaret Bakanı'ndan Türkiye ile ortak vizyona övgü - Son Dakika
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Katar Ticaret Bakanı'ndan Türkiye ile ortak vizyona övgü

15.10.2022 15:52
Katar Ticaret Bakanı'ndan Türkiye ile ortak vizyona övgü

Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani, ülkesinin Türkiye ile bölgesel ve uluslararası konulardaki ortak vizyonunu överek, bunların ticaret hacmine ve ekonomik ilişkilere olumlu yansıdığını belirtti.

Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani, ülkesinin Türkiye ile bölgesel ve uluslararası konulardaki ortak vizyonunu överek, bunların ticaret hacmine ve ekonomik ilişkilere olumlu yansıdığını belirtti.

Bakan Al Sani, Türkiye-Katar ekonomik ve ikili konulardaki iş birliğine ilişkin Katar resmi haber ajansı QNA'ya açıklamalarda bulundu.

Katar ve Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası konulardaki ortak vizyona övgüde bulunan Bakan, iki ülke arasındaki bu durumun, ticaret hacmine ve ekonomik iş birliğine olumlu yansıdığını vurguladı.

"Türkiye-Katar arasındaki ticaret hacminin 2021'de yaklaşık 1,8 milyar doları buldu. Bu da Doha ile Ankara arasındaki koordinasyonun ve ortak çalışma arzusunun boyutunun göstergesidir. İki ülke arasındaki ticaret 2014-2021 yılları arasında yüzde 80 büyüdü. Gelecek yıllarda bunu 5 milyar doların üzerine çıkarmak için kararlı çaba harcıyoruz." diyen Bakan Al Sani, Katar'ın Türkiye'ye yaptığı başlıca ihracatının işlenmemiş alüminyum, sıvılaştırılmış gaz ve plastik ürünler, Türkiye'den en önemli ithalatın ise yapı malzemeleri, elektrik ve elektronik aletler, mobilya, halı, inşaat malzemeleri, süt ve ürünleri ile mücevher olduğunu aktardı.

Katarlı Bakan, ülkesinde, bazısı Katar-Türkiye ortak sermayeli, bazıları Türk sermayeli olmak üzere, 794 Türk şirketin çeşitli "hayati sektörlerde" faaliyet gösterdiğini belirtti.

İki ülke arasında 2014 yılında başlatılan, ortak yüksek stratejik komitenin "iki dost ülke arasındaki ilişkilerin her düzeyde daha geniş ufuklara taşınmasına katkıda bulunduğunu" ifade eden Al Sani, komitenin kuruluşundan bu yana iki ülke ekonomi, sanayi, savunma, güvenlik, yatırım, enerji, kültür, fikri mülkiyet, eğitim, gençlik ve diğerleri gibi hayati alanlarda 68'den fazla anlaşma imzaladığını hatırlattı.

Bakan Al Sani, Doha ile Ankara arasındaki istisnai dostluk ve kardeşlik bağlarının, özellikle ileri teknolojiye dayalı bilgi ekonomisi alanında daha fazla ticaret ve yatırım iş birliği için sürekli çalışmayı ve yakın koordinasyonu gerektirdiğini vurguladı.

Ülkesinin, Katar Serbest Bölgeler Kurumu tarafından denetlenen alanlar içinde "Katar'da bir Türk serbest ekonomik bölgesi kurulmasını" önerdiğini belirten Al Sani, bu adımla Türk yatırımcıların Hindistan, Asya ve Afrika'daki ek pazarlara erişmesinin sağlanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda dün çeşitli alanlarda 11 iş birliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar Ticaret Bakanı'ndan Türkiye ile ortak vizyona övgü - Son Dakika

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