Katar: Tunus'taki mevcut siyasi krizin aşılması gerekiyor - Son Dakika

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Tunus'taki mevcut siyasi krizin aşılması gerektiğini belirtti.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Temim'in, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede ikilinin, Tunus'taki son gelişmeleri ele aldığı aktarılan açıklamada, "Katar Emiri, mevcut siyasi krizin aşılması gerektiğini belirtti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Şeyh Temim'in ayrıca, bu krizi aşmak için Tunuslu tarafların diyalog yolunu benimsemelerinin; kurumlar devletinin temellerini sağlamlaştırma ve kanun hükmünü yerine getirmenin önemini dile getirdiği aktarıldı.

Kays Said'in de Tunus halkının isteklerini destekleyen ve ülkesinin yanında duran Katar'ın tavrından dolayı Şeyh Temim'e teşekkürlerini ilettiği belirtilen açıklamada, ikilinin Tunus ile Katar arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldığı kaydedildi.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta, 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.