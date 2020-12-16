Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığından Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığınca, Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatının icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından 'Birleşik Komando Kolu, Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı' gerçekleştirildi." ifadesine yer verildi.