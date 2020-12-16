Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığından Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı - Son Dakika

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığından Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı
16.12.2020 11:45
Milli Savunma Bakanlığı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığınca, Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatının icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığınca, Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatının icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından 'Birleşik Komando Kolu, Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı' gerçekleştirildi." ifadesine yer verildi.
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