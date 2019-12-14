Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı açıldı - Son Dakika

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı açıldı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar'ın başkenti Doha'da yapımı tamamlanan Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nın açılış törenine katıldı.

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı açıldı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar'ın başkenti Doha'da yapımı tamamlanan Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nın açılış törenine katıldı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler'i Halid Bin Velid Kışlası'na gelişinde Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Attiye karşıladı.


Askeri törenin ardından Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katar Savunma Bakanı el- Attiye ve Katar Genelkurmay Başkanı Ganim kurdele keserek Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nın açılışını gerçekleştirdi.


Konferans salonunda Türk ve Katarlı personelle bir araya gelen Bakan Akar, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını ileterek başladı. İki ülke arasındaki dostluğa dikkati çeken Bakan Akar, "Biz kara gün dostuyuz" diye konuştu.


Başarılı çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Bakan Akar, kazasız belasız hayırlı, başarılar görevler temennisini dile getirdi. Törenin sonunda Bakan Akar ve el-Attiye'nin himayelerinde iş birliği protokolü imzalandı.


Karargahtaki incelemelerinin ardından Bakan Akar ve Katar Savunma Bakanı el- Attiye görüştü. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Katar Genelkurmay Başkanı Ganim de katıldı. - DOHA

Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: ÇED sürecinde sona yaklaştık
Sağlık Bakanı Koca'dan sigara paketleri açıklaması: Cazibeyi arttırıcı herhangi bir unsur bulundurulmayacak Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman dizisine dahil olacağı iddialarına yanıt verdi CHP'li kadınlardan TBMM Genel Kurulu'nda "Las Tesis" eylemi

Son Dakika Haberleri
01:57 Evini su basan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı (2) - Son Dakika
01:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek - Son Dakika
01:55 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSVİÇRE VE MALEZYA'YI ZİYARET EDECEK - Son Dakika
01:46 Trump'ın azline karşı olan Demokrat Partili Jeff Van Drew'ün Cumhuriyetçi Parti'ye geçeceği iddiası - Son Dakika
01:45 Soğuk havayı çaldıkları müzik ve söyledikleri şarkılar ile ısıtıyorlar - Son Dakika
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 02:02:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]