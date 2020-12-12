Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, fırtına obüs topçu atışları icra etti - Son Dakika

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, fırtına obüs topçu atışları icra etti
12.12.2020 12:23
Milli Savunma Bakanlığı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığınca fırtına obüs topçu atışlarının icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığınca fırtına obüs topçu atışlarının icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli personelimiz ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli personel 155/22 mm. fırtına obüs topçu atışları icra etti." ifadesine yer verildi.
Son Dakika Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk, çalışanların özrünü kabul etti Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı