Katar Türk Okulu'ndan Kastamonu'daki "burgulu armut ağacı" için klip - Son Dakika

Katar Türk Okulu'ndan Kastamonu'daki "burgulu armut ağacı" için klip

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Katar Türk Okulu'nda İngilizce öğretmeni Berna Kaya, Kastamonu'daki "burgulu armut ağacı" için klip hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Katar Türk Okulu'nda İngilizce öğretmeni Berna Kaya, Kastamonu'daki "burgulu armut ağacı" için klip hazırladı.

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Taşköprü ilçesinde bulunan ve 200 yaşında olduğu tahmin edilen "burgulu armut ağacı", sarmaşığı andıran gövdesiyle dikkati çekiyor.

Katar Türk Okulu'nda İngilizce öğretmenliği yapan Berna Kaya, internette gördüğü ve dikkatini çeken bu ağaçla ilgili klip çekmeye karar verdi.

Kaya, okul müdür yardımcısı Muhammet Kılıçsallayan'ın yönetmenliği, öğrenci velisi Ulaş Gürel'in kameramanlığı ve 5. sınıf öğrencisi Alemdar Sarıdoğan'ın anlatımıyla bir klip hazırladı.

"Burgulu armut ağacı"nın yanı sıra Kastamonu'nun tarihi ve turistik yerlerinin de anlatıldığı klip, okulun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce sosyal medyada Kastamonu'daki burgulu armut ağacını gördüğünü söyledi.

Ağacın yapısının çok dikkatini çektiğini belirten Kaya, "Bunu herkesin görmesini istedim. Ağacı hem Katar'daki öğrencilerimiz hem de bizi takip edenlerle paylaştım." dedi.

Kılıçsallayan da eğitim öğretimin yanı sıra bir bakıma kültür elçiliği de yaptıklarını dile getirerek "Yabancı uyruklu öğrencilerimiz, yurt dışında doğup Türkiye'ye hiç gitmemiş öğrencilerimiz var. Öğrencilerimize ve bizi takip edenlere Türkiye'nin güzelliklerini tanıtmak amacıyla çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Söz konusu klibi, okullarının YouTube kanalında yayınladıklarını anlatan Kılıçsallayan, "Kanalımız aracılığıyla İngilizce olarak hem öğrencilerimize hem de dünyanın dört bir yanında bizi takip edenlere ulaşalım istedik. Türkiye'mizin önemli bir değerini paylaşmış olduk." ifadelerini kullandı.

Burgulu armut ağacına da yer verilen "Kastamonu Anıt Ağaçları" kitabının yazarlarından Cebrail Keleş ise Kaya'nın internette gördüğü bir fotoğrafın ardından kendisine ulaştığını aktararak Kastamonu için çok güzel bir çalışma olduğunu kaydetti.

Burgulu armut ağacının, 8 kolun birleşerek büyük bir ağaç haline gelmesiyle oluştuğunu belirten Kaya, "Katar'dan burgulu armut ağacının görülerek klip hazırlanması için önemli. Farklı kitlelere ulaşılmasına vesile oldu." değerlendirmesini yaptı.

Kastamonu, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar Türk Okulu'ndan Kastamonu'daki 'burgulu armut ağacı' için klip - Son Dakika

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