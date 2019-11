Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Son 10 yılda ikili ticaret hacmimiz yüzde 84 oranında artış göstererek, 2018 yılında 2,3 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

Ankara'da düzenlenen "Katar'da Yatırım Fırsatları" konulu Katar-Türkiye İş Forumu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır es-Sani, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk ve Katarlı iş adamları katıldı. Forumda Türkiye-Katar ilişkilerinin özellikle son yıllarda samimi ve vizyoner bir seyir izlediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkiler, samimi kardeşliğimizin gücüyle gönül köprüleri üzerinde yükselmektedir. Diplomatik ilişkilerimizin 46. yıl dönümünü kutladığımız bugünlerde işbirliğimizin ulaştığı seviyeyle gurur duyuyoruz. Gerçekleşen Türkiye-Katar İş Forumu'nun dost ve kardeş ülke Katar'la mevcut ilişkilerimizi daha da perçinleyeceğine ve karşılıklı işbirliklerine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Birbirini tamamlayıcı özelliğe sahip Türkiye ve Katar ekonomileri kazan-kazan anlayışına dayanan işbirlikleri için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. İki ülkenin karşılıklı ekonomik ilişkilerinin toplamının 30 milyar dolar seviyesine ulaşmış olması sevindiricidir. Son 10 yılda ikili ticaret hacmimiz yüzde 84 oranında artış göstererek, 2018 yılında 2,3 milyar dolara ulaşmıştır. Ülkelerimiz arasındaki derin kardeşlik bağları göz önünde bulundurulduğunda bu rakamların potansiyelin çok uzağında olduğu aşikardır. Bizler bu kardeşlik bilincine sahip oldukça, ikili ticaret hacminin hedeflenenin çok daha ötesine ulaşması için önümüzde Allah'ın izniyle hiçbir engel bulunamaz" diye konuştu.

"KATAR İLE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA KARARLILIĞIMIZ AYNI ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR"

Türkiye'nin dünyanın 17'nci, Avrupa'nın ise 6'nci büyük ekonomisi konumunda olduğuna dikkat çeken Oktay, "Türkiye ekonomisi ticaret savaşları ve küresel ekonomideki belirsizliklerin gölgesinde emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış ticaretini güçlendirmeye devam etmektedir. Eylül ayında ihracat, artış eğilimini sürdürerek 14 milyar 436 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklanan Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ne göre 190 ülke içinde geçen yıl bulunduğumuz 43'üncü sıradan 10 basamak yükselerek 33'üncü ülke konumuna gelmiş bulunuyoruz. Bu başarı, yatırımcıların Türkiye'ye daha çok doğrudan yatırım yapması ve KOBİ'lerin daha kolay iş yapmalarını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz reformların meyvesidir. İş insanlarının, yerli ve yabancı yatırımcıların önünü açarak, ekonomik hareketliliği artıracak tüm adımları atıyor; bürokratik işlemleri büyük oranda dijital ortama taşıyor; hızlandırıyoruz. Bunların sonucunda Türkiye, bölgedeki tüm belirsizliklere ve manipülasyon tehditlerine rağmen yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam etmektedir. Kardeş ülke Katar da donanımlı genç nüfusu, başarılı yönetimi ve kararlı iş adamları ile Körfez'in parlayan yıldızı olmuştur. Prestijli projelerin odağı olan Katar, özellikle enerji ve teknoloji alanında yatırımcılar için bir marka olma yolunda ciddi mesafe kaydetmiştir. İki dost ülke olarak sahip olduğumuz yüksek potansiyeli, kalıcı istikrar ve huzurun egemen olduğu parlak bir geleceğe taşıyabiliriz. Katar ile işbirliği konusunda geçmişte ne kadar kararlı olduysak, bu kararlılığımız aynı şekilde devam etmektedir. Bu güçlü siyasi iradenin tamamlayıcısı olarak Türk-Katar ekonomik ilişkilerini en üst düzeye çıkarmak da siz kıymetli iş insanlarımıza düşmektedir. Özellikle turizm, gıda, sağlık ve imalat sanayii alanında Türkiye'deki fırsatları değerlendiren Katarlı iş insanı sayısının artmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

"PROJELERDE TÜRK İŞ İNSANLARINI GÖRMEK BİZLERİ GURURLANDIRMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Türk müteahhitlerin sahip oldukları işgücü, tecrübe ve birikim ile Katar'a önemli katkılar sunduğunu söyleyen Oktay, "Katar'da özellikle 2022 Dünya Kupası dahil ev sahipliği yapacağı uluslararası organizasyonlar açısından alt yapının çok önemli olduğunu biliyor; alt yapı alanında işbirliklerinin çeşitleneceğine inanıyorum. Hamad Havalimanı Genişletme Projesi gibi projelerde Türk iş insanlarını görmek bizleri gururlandırmaya devam edecektir. 2022 Dünya Kupası kapsamında özellikle güvenlik hizmetleri, siber savunma ve akıllı şehir sistemleri gibi teknolojileri içeren bütünleşik çözüm paketleri, Türk şirketleri tarafından Katarlı dostlarımıza sunulabilir. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlıklarımız arasında dün imzalanan 2022 Dünya Kupası Güvenlik İşbirliği Anlaşması, iki ülke arasındaki güven ve dayanışmanın somut bir örneği olmuştur. Ayrıca savunma sanayii alanında 2017-2018 yılları için belirlenen 2 milyar dolarlık hedefimizin gerisinde kaldık ama 2020-2021 dönemi için özel sektörümüzün desteğiyle hedeflerimizi yenileyerek bu alanda da işbirliğini güçlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"KATAR'A ARAP DÖRTLÜSÜ TARAFINDAN UYGULANAN HAKSIZ AMBARGO VE YAPTIRIM KARARLARININ ARKASINDAKİ KARANLIK ZİHNİYETLE AYNIDIR"

Oktay, Katar'ın Barış Pınarı Harekatı'na verdiği desteğin önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Suriye'yi terör örgütlerinden temizlemek ve Suriyeli sığınmacıların yurtlarına dönmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Barış Pınarı Harekatı'na Katar'ın verdiği destek bizler için çok önemlidir. Meşru mücadelemiz sonucunda ABD ve Rusya'yla vardığımız mutabakatlar Fırat'ın doğusunda sosyal ve ekonomik hayatın normale dönerek bölgede istikrarın egemen olmasına katkı sağlayacaktır. Kahraman Mehmetçiğimiz barış koridoru olarak belirlenen bölgenin her bir noktasını terörden temizlemeye ve kalan tuzakları yok etmeye başarıyla devam etmektedir. Bölgenin terörden tamamıyla temizlenmesi için Barış Pınarı stratejilerimiz birer birer uygulamaya konulmaktadır, konulacaktır. Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin ikiyüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu tavır Katar'a Arap dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ambargo ve yaptırım kararlarının arkasındaki karanlık zihniyetle aynıdır. Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen yaptırım yasa tasarısı ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan karar da aynı fırsatçı zihniyetin tezahürüdür. Bu talihsiz adımlar bizim nazarımızda hükümsüzdür. Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, dostlarıyla yürüyen, sahada sözünü söyleyen, sahada ve masada netice alan bir ülke olmaya devam edecektir."

"ULUSAL EKONOMİMİZİN GELİŞMESİNDE TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNÜN ROLÜNÜ VE PAYINI DA GEÇEMEYİZ"

Katar-Türkiye İş Forumu'nun iki ülke arasındaki ayrıcalıklı ilişkilerin bir tezahürü olduğunu söyleyen Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır es-Sani, "Bizim ortak paydalarımız her zaman ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır. İki ülke olanakları ile işbirliği yaparak farklı pazarlara açılma olanağını da beraberinde getirmektedir. Ulusal ekonomimizin gelişmesinde Türk özel sektörünün rolünü ve payını da geçemeyiz. Şüphesiz her iki ülkenin de faydasına olacak işlerde farklı alanlarda işbirliğimiz devam etmekte. Her iki ülkenin tarafları ortak iradeye sahiptirler, amacımız gelecek vaat eden ve her iki ülkenin de faydasına olacak ortak projeleri ve yatırımları hayata geçirmektir. Katar 2030 vizyonu çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilme adına bu işbirliği ile yoluna devam edecektir" dedi.

"TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ YÜZDE 75 SEVİYESİNDE BİR ARTIŞ GÖSTERMİŞ AMA HALA 2,3 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE"

Forumda iş adamlarına seslenerek "Şikayet etmek yok, işleri siz artıracaksınız" diyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Katar ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin artık kardeşlik ilişkisi seviyesine geldiğinin altını çizdi. Pekcan, "Bugün iki devletin arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini siz iş insanlarının daha fazla işbirliği yaparak, daha fazla ticaret hacmini ve karşılıklı yatırımları artırarak geliştirmenizi bekliyoruz. Son zamanlarda katar ile ticari ilişkilerimiz yüzde 75 seviyesinde bir artış göstermiş ama hala 2,3 milyar dolar seviyesinde. Bu iki ülkenin ticaret potansiyelini yansıtmıyor. Türkiye 2010-2018 döneminde ortalama yüzde 6,1 oranında büyüdü ve ihracatımız da her zaman ekonomimizin sürükleyicisi olmuş ve 2018 yılında da 168 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Sizlerle birlikte çalışarak ülkemizin hedeflerini yerine getirmek için gayret edeceğiz. Hükümetimiz 2020-2022 Ekonomik Programı'nı açıkladı. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'ye yapısal dönüşümleri gerçekleştirerek tekrar alıştığımız büyüme hızına, yüzde 5 seviyelerine ulaşacağımız tamdır. Bu ilişkilerimizin bir göstergesi olarak Katar'ın ülkemizdeki yatırım tutarı 6,3 milyar dolara ulaşmıştır. Katar devlet temsilcisinin 15 milyar dolarlık yatırım kararını memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.

( İlker Turak - Derya Yetim - Mustafa Apaydın/İHA)