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Katar, Türkiye ve Taliban, Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde anlaştı - Son Dakika

Katar, Türkiye ve Taliban, Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde anlaştı

27.01.2022 23:43
Katar, Türkiye ve Taliban, Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde anlaştı

Katar, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın yönetimi ve işletilmesiyle ilgili Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başkent Doha'da düzenlenen heyetler arası üçlü toplantının sona erdiği belirtildi. Açıklamada, Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin Kabil Uluslararası Havalimanı'nın nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığı ifade edildi.

MÜZAKERELERİN SON TURU GELECEK HAFTA

Tarafların görüşmelerin gidişatından duydukları memnuniyeti dile getirdikleri aktarılan açıklamada, müzakerelerin son turunun gelecek hafta Doha'da yapılacağı kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı geçen hafta, Katar ve Türkiye heyetlerinin Taliban geçici hükümetiyle Kabil Uluslararası Havalimanı'nın yönetimi ve işletimi konusunda Kabil'de iki gün boyunca yoğun müzakereler yürüttüğünü duyurmuştu.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANMIŞTI

Katar ve Türk heyetleri arasında 2021 Aralık ayı sonlarında Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin görüşmeler yapılmış ve Türkiye ile Katar'dan iki şirket arasında eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

TALİBAN, 2021 YILINDA AFGANİSTAN'DA YÖNETİMİ ELE GEÇİRMİŞTİ

Taliban, 2021 Haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.

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Taliban, Türkiye, Kabil, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar, Türkiye ve Taliban, Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde anlaştı - Son Dakika


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