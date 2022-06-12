Katar, uçurtma sörfüne yeni bir nefes olmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Katar, uçurtma sörfüne yeni bir nefes olmaya hazırlanıyor

12.06.2022 12:37

Uçurtma sörfünde uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Fuveyrit bölgesinde inşa edilen tesisle dünyaca ünlü sporcuların uğrak noktası olmayı hedefliyor.

Uçurtma sörfünde uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Fuveyrit bölgesinde inşa edilen tesisle dünyaca ünlü sporcuların uğrak noktası olmayı hedefliyor.

Başkent Doha'nın kuzeyindeki sahilde bir araya gelen uçurtma sörfü sporcuları, tesise ve bölgenin rüzgarına tam not verirken burada yarışmak için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Üç kez dünya şampiyonu olan 35 yaşındaki uçurtma sörfü sporcu su Bruna Kajiya, bölgenin şimdiye kadar gördüğü en özgün plajlardan biri olduğunu söyledi.

Sürekli esen sabit rüzgarın ve sıcak suyun sporcular için büyük avantaj olduğunu belirten Kajiya, şöyle devam etti:

"Serbest uçurtma sörfü açısından kesinlikle şu ana kadar gördüğüm en iyi yerlerden biri. Çünkü düz bir su var. İleride kumdan bir ada var. Bu, suyun düz olmasını sağlıyor. ve rüzgar oldukça iyi, yumuşak ve sıcak. Bu da bizim için mükemmel. Tüm gün rüzgar var. Ayrıca sıcak bir su var, bu da suyun içinde olmayı ayrıca güzelleştiriyor."

"Akyaka'da yarışmak inanılmaz bir tecrübeydi"

Daha önce Türkiye'ye geldiğini ve Akyaka'da yarıştığını anlatan Kajiya, "Akyaka'da yarışmak inanılmaz bir tecrübeydi ve ben kazanmıştım. Çok sayıda güzel hatıralarım var. Yemekler ve şehir çok güzeldi. Türk toplumu da çok sıcaktı. ve bir gün yeniden gitmeyi çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

2023 yılında düzenlenecek Uçurtma Dünya Turu, Katar'dan başlayacak

Sene sonunda tamamlanması planlanan tesisin, 2023 yılında düzenlenecek Uçurtma Dünya Turu'nun açılışına ve finallerine ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Popülaritesi ve izleyici sayısı giderek artan spor dalının uluslararası turnuvası olan Uçurtma Dünya Turu'nun resmi turizm partneri 2024 yılına kadar Katar Turizm olurken, Katar Havayolları da aynı turnuvanın marka partneri oldu. Söz konusu anlaşma, Katar Turizm Başkanı ve Katar Havayolları Grubu Yöneticisi Akbar Al Baker ve Küresel Uçurtma Sporları Birliği Genel Sekreteri Jörgen Vogt tarafından imzalandı.

Katar, uçurtma sörfüne yeni bir nefes olmaya hazırlanıyor
Katar, uçurtma sörfüne yeni bir nefes olmaya hazırlanıyor
Katar, uçurtma sörfüne yeni bir nefes olmaya hazırlanıyor
Katar, uçurtma sörfüne yeni bir nefes olmaya hazırlanıyor

YORUMLAR
500
Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi Katar'a ulaştı Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi Katar'a ulaştı
Kaynak: AA

Türkiye, Katar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, uçurtma sörfüne yeni bir nefes olmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 12:44:46. #1.13#
SON DAKİKA: Katar, uçurtma sörfüne yeni bir nefes olmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement