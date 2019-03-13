Katar Ulusal Müzesi 28 Mart'ta Kapılarını Açıyor

Ünlü mimar Jean Nouvel çöl gülü kristalini mimariye taşıdı

40 bin metrekarelik müzede nadir eserlerden modern sanat yapıtlarına kadar geniş bir koleksiyon ve bölge tarihine ışık tutacak arkeolojik eserler bir araya geliyor.

Katar ve bulunduğu bölgenin milyonlarca yıllık geçmişinden bugüne gelişimini sergileyen Katar Ulusal Müzesi, Katar Emiri Tamim bin Hamad bin Khalifa Al himayesinde 28 Mart'ta açılacak. Modern Katar'ın merkez sarayını ve hükümet binasını da içine alan Katar Ulusal Müzesi, dünyaca ünlü mimar Jean Nouvel imzası taşıyor.

40 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Katar Ulusal Müzesi, uluslararası sanatçıların yapıtlarını, nadir eserleri, el yazmalarını, arşiv videolarını, mücevherleri, belgesel materyalleri bir araya getirerek ziyaretçilerine etkileşimli öğrenme fırsatları sunuyor.

Jean Nouvel'in dinamik mimari tasarımı, Katar'ın coğrafyasını çağrıştırırken aynı zamanda ülkenin tarihini ve kültürünü yansıtıyor. Ünlü mimar, "Müze binası Katar'ın çöl iklimiyle, bitki örtüsüyle, faunasıyla, göçebe toplumuyla ve kadim gelenekleriyle uyum içinde. Bu zıt hikayeleri birleştirmek için sembolik bir elemente ihtiyacım vardı. Sonunda, çöl gülü fenomenini hatırladım: Rüzgarın, tuzlu suyun ve kumun yardımı sayesinde ortaya çıkan kristal formlar, minyatür mimari çalışmayı anımsatıyor. Bu fikirden yola çıkarak müze binasını tasarladım" diyerek ilham kaynağının çöl gülü kristali olduğunun altını çiziyor.

Katar halkının hikayesini bütünsel bir biçimde anlatan müze, üç bölüm ve 11 galeriden oluşuyor. 'Başlangıç', 'Katar'da Yaşam' ve 'Ulus Yaratma' bölümlerindeki müzede ziyaretçiler yaklaşık 3 kilometrelik alanda kronolojik biryolculuğa çıkıyor. Arap Yarımadası'nda henüz insanların iskân etmediği zamanlardan başlayan yolculuk, günümüze kadar geliyor. Müzede, sözlü tarih anlatımı, arşiv görüntüleri, sanat eserleri ve arkeolojik buluntular; müzik ve hatırlatıcı aromalar ile bir araya gelerek ziyaretçilere duygusal bir deneyim yaşatıyor.

Baroda'nın 1865 yılında yaptığı ve 1,5 milyondan fazla yüksek kaliteli Körfez incisini zümrüt, elmas ve safir ile süslediği inci halısı, Fransız sanatçı Jean-Michel Othoniel tarafından yerleştirilen 114 ayrı çeşmeden oluşan lagün, Suriyeli sanatçı Simone Fattal'ın yaptığı arkeolojik resim sanatından ilham alarak yaptığı 'Gates of the Sea' eseri müzenin öne çıkan yapıtları arasında yer alıyor.