Katar-Umman-Türkiye Arasında İzcilik Konusunda İş Birliği Görüşmeleri

Türkiye İzcilik Federasyonu
Başkanı Hasan Dinçer Subaşı
başkanlığındaki bir heyet, Katar
İzciler ve Kız Rehberler Derneği ile Umman İzciler ve Kız Rehberler Genel Müdürlüğü yetkilileriyle izcilik ve rehberlik konusunda iş birliği yollarını görüştü.
Katar İzciler ve Kız Rehberler Derneği, izcilik çalışmalarının yöneticileri arasında iletişim köprüsü kurmak, tecrübeleri paylaşmak ve izcilik yöneticileri arasındaki program ve etkinlikleri teşvik etmek için Türk ve Umman izci heyetini başkent Doha
'da ağırladı.
Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Subaşı, Katar İzciler ve Kız Rehberler Derneği'nin düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Katar'a düzenledikleri ziyaretin, ortak iş birliği çerçevelerinin artmasına ve keşif alanındaki deneyim ve bilgi alışverişinin artmasına katkıda bulunacağını söyledi.
Etkinliklerin amacının boş vakitleri eğlence ve oyunla doldurmak değil insani değerler üzerine inşa etmek olduğunu belirten Subaşı, çocukların ve gençlerin karşılaştığı büyük sorunların bulunduğunu bu nedenle onların, sorunlarla başa çıkabilecek güçlü nesillerin yetişmesini sağlayacak gizli güçlerinden faydalanmak istediklerini kaydetti.
Çocuk ve gençlerin karşılaştığı en büyük sorunun teknoloji olduğunun altını çizen Subaşı, bu nedenle net bir eğitim müfredatı ve değişken bir program aracılığıyla çocukları çekerek zamanlarını değerlendirmeye ihtiyaç duyduklarını aktardı.
Katar İzciler ve Kız Rehberler Derneği Genel Sekreteri Casim el-Hardan da Türk heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretin verimli geçtiğini ve ortaklık programının uygulama aşamaları için bir yol haritası üzerinde anlaşma yapacaklarını belirtti.
Hardan, ortaklık programının, bazı rehberlik liderlerinin, mobil izcilerin, rehberlerin ve eğitim programlarının geliştirilmesini hedefleyen ortak eğitim programları şeklinde olacağını dile getirdi.
Genel Sekreter Hardan, hedeflerinin öz güven sahibi nesil yetiştirmek ve onlara eğitim değerlerini aşılamak olduğunu kaydetti.