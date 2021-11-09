Katar, UNRWA'ya 25 milyon dolarlık mali destek sağlıyor - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar Kalkınma Fonu'nun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) 25 milyon dolarlık mali destek sağlayacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani'nin Katar'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya geldiği ifade edildi. İkilinin, Katar ile UNRWA arasındaki işbirliği ilişkilerini gözden geçirdiğini bildiren Bakanlık, görüşmeye katılan Katar Kalkınma Fonu Genel Müdürü Şeyh Halife Yassim Al-Kuwari'nin, UNRWA'ya toplamda 25 milyon dolarlık mali destek sağlamak adına Lazzarini ile 2 ayrı anlaşma imzaladığını kaydetti.

Katar'ın ilk anlaşmada, UNRWA'nın Filistinli mültecilerin haklarını korumadaki rolünü güçlendirmek amacıyla, UNRWA'nın temel kaynaklarını desteklemek adına 18 milyon dolar tutarında olduğunu aktaran Dışişleri Bakanlığı, ikinci anlaşmanın Suriye'deki Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve ekonomik kalkınma sektörlerinde 7 milyon dolarlık kapsamlı destek sağlayarak, 355 bin 980 Filistinli mülteciye hizmet etmeyi hedeflediğini belirtti.

(Raed Mah'D Khalil Subaih/İHA)