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Katar, UNRWA'ya 25 milyon dolarlık mali destek sağlıyor - Son Dakika

Katar, UNRWA'ya 25 milyon dolarlık mali destek sağlıyor

09.11.2021 23:00
Katar, UNRWA'ya 25 milyon dolarlık mali destek sağlıyor

Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar Kalkınma Fonu'nun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) 25 milyon dolarlık mali destek sağlayacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar Kalkınma Fonu'nun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) 25 milyon dolarlık mali destek sağlayacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani'nin Katar'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya geldiği ifade edildi. İkilinin, Katar ile UNRWA arasındaki işbirliği ilişkilerini gözden geçirdiğini bildiren Bakanlık, görüşmeye katılan Katar Kalkınma Fonu Genel Müdürü Şeyh Halife Yassim Al-Kuwari'nin, UNRWA'ya toplamda 25 milyon dolarlık mali destek sağlamak adına Lazzarini ile 2 ayrı anlaşma imzaladığını kaydetti.

Katar'ın ilk anlaşmada, UNRWA'nın Filistinli mültecilerin haklarını korumadaki rolünü güçlendirmek amacıyla, UNRWA'nın temel kaynaklarını desteklemek adına 18 milyon dolar tutarında olduğunu aktaran Dışişleri Bakanlığı, ikinci anlaşmanın Suriye'deki Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve ekonomik kalkınma sektörlerinde 7 milyon dolarlık kapsamlı destek sağlayarak, 355 bin 980 Filistinli mülteciye hizmet etmeyi hedeflediğini belirtti.

(Raed Mah'D Khalil Subaih/İHA)

Katar, UNRWA'ya 25 milyon dolarlık mali destek sağlıyor
Katar, UNRWA'ya 25 milyon dolarlık mali destek sağlıyor
Katar, UNRWA'ya 25 milyon dolarlık mali destek sağlıyor

Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık, Katar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Katar, UNRWA'ya 25 milyon dolarlık mali destek sağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar, UNRWA'ya 25 milyon dolarlık mali destek sağlıyor - Son Dakika
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