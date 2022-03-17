Katar ve ABD dışişleri bakanları telefonda Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
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Katar ve ABD dışişleri bakanları telefonda Ukrayna'yı görüştü

17.03.2022 13:12
Katar ve ABD dışişleri bakanları telefonda Ukrayna'yı görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Ukrayna-Rusya krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Ukrayna- Rusya krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna-Rusya krizindeki son gelişmelerin yanı sıra Katar ile ABD arasındaki yakın ikili ilişkiler ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirmenin yolları ve iki ülke için ortak öneme sahip bazı konular ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, 14 Mart'ta Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik çabalar kapsamında Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmüştü.

Katarlı Bakan, 15 Martta da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik uluslararası çabaların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

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