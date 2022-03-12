Katar ve ABD dışişleri bakanları Ukrayna ile Afganistan konularını görüştü - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Ukrayna ve Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani ve Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin son durum ve Afganistan'daki güvenlik konuları ile siyasi alanda yaşanan gelişmeler ele alındı.

İkili ayrıca, (2015 İran nükleer anlaşmasıyla ilgili) müzakerelerdeki gelişmeleri de ayrıca masaya yatırdı.