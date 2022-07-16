Katar ve ABD liderleri, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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Katar ve ABD liderleri, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü

16.07.2022 23:25
Katar ve ABD liderleri, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Başkanı Joe Biden, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Başkanı Joe Biden, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Şeyh Temim, Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi kapsamında Biden ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ile Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği için yürüttüğü hazırlıklar başta olmak üzere spor, güvenlik ve savunma alanlarındaki ilişkilerin desteklenmesi konusu ele alındı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, ABD Başkanı Biden, Katar'ın Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasında oynadığı rolü takdir etti.

Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'ne, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Mısır, Ürdün ve Irak'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden katılmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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