Katar ve BAE'den heyetler, "Ula Bildirisi'nin uygulanmasını" görüştü - Son Dakika

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), geçen yıl Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi'ni hayat geçirecek mekanizmaları görüştüğü belirtildi.

BAE haber ajansı WAM'a göre, iki ülkeden heyetler Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Taraflar, KİK Zirvesi'nden sonra üçüncü kez gerçekleşen görüşmede, Ula Bildirisi'ni hayata geçirecek mekanizmaları ve prosedürleri ele aldı.

Heyetler ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlara hizmet edecek çalışmaların artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Öte yandan, Katar haber ajansı QNA'da, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır'ın, Mısır'ın Doha Büyükelçisi Amr Kemal eş-Şerbini ile Doha'da görüştüğü bilgisi yer aldı.

Haberde, ikilinin görüşmede, Mısır-Katar arasındaki iş birliğini, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldığı kaydedildi.

Büyükelçi Şerbini, Katar'ın, Afganistan'a sunduğu insani yardımlardan övgüyle söz etti.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.