Katar ve Endonezya arasında Afgan halkına yardım için "niyet mektubu" imzalandı - Son Dakika
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Katar ve Endonezya arasında Afgan halkına yardım için "niyet mektubu" imzalandı

26.03.2022 21:08
Katar ve Endonezya arasında Afgan halkına yardım için "niyet mektubu" imzalandı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Endonezyalı mevkidaşı Retno Lestari Priansari Marsudi'nin, Afganistan halkına yardım için "niyet mektubu" imzaladığı belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Endonezyalı mevkidaşı Retno Lestari Priansari Marsudi'nin, Afganistan halkına yardım için "niyet mektubu" imzaladığı belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, başkent Doha'da düzenlenen Doha Forumu çerçevesinde Endonezyalı mevkidaşı Marsudi'yle bir araya geldi.

Görüşme sonrası ikili, Afganistan halkına çeşitli alanlarda destek verilmesi için "niyet mektubu" imzaladı.

Niyet mektubunun, "Afgan halkının kapasitesinin desteklenmesi ve ülkenin kalkınmasında kadınların rolünün güçlendirilmesi için bir iş birliği mekanizması kurulmasını" kapsadığı bilgisi verilen açıklamada, ikilinin ayrıca Afgan halkının çeşitli alanlardaki potansiyelini geliştirmeyi amaçlayan mesleki eğitim programlarında iş birliği ve burs sağlanması konusunda da anlaştığı kaydedildi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Afgan, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar ve Endonezya arasında Afgan halkına yardım için 'niyet mektubu' imzalandı - Son Dakika


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