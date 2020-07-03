Katar ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Katar ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Katar ve Fas'ta can kayıpları artarken, Lübnan ve Tunus'ta ise vaka sayıları yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Katar ve Fas'ta can kayıpları artarken, Lübnan ve Tunus'ta ise vaka sayıları yükseldi.

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Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 756 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 121'e, vaka sayısının da 98 bin 653'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 88 bin 583'e ulaştığı aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve 246 yeni vaka kaydedildiği duyuruldu.

Ülkedeki toplam can kaybının 230'a, vaka sayısının da 13 bin 215'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 9 bin 158'e ulaştığı bildirildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 34 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.


Böylece vaka sayısının 1830'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, hastalığı yenenlerin sayısının ise 1292'ye ulaştığı aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybı 35 olarak duyurulmuştu.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 3 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 1181'e yükseldiğini bildirdi.

İyileşen hasta sayısının ise 1045'e ulaştığı bilgisi verildi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen Tunus'ta, toplam ölü sayısının 50 olduğu hatırlatıldı.

Lübnan, Katar, Tunus, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

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