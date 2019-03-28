Katar ve Fransa'dan Askeri İş Birliğini Artırma Anlaşması

Katar ve Fransa, savunma ve güvenlik alanlarında iş birliğini artırma konusunda anlaştı.

Katar ve Fransa, savunma ve güvenlik alanlarında iş birliğini artırma konusunda anlaştı.





Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, ülkesini ziyaret eden Fransa Başbakanı Edouard Philippe ile başkent Doha'da bir araya geldi.





İki ülke yetkilileri, Katar ile Fransa arasında savunma ve güvenlik alanında iş birliğini geliştirme ve ikili ilişkileri güçlendirme meselelerini ele aldı. İki ülke hükümetleri arasında iş birliğini artırma konusunda bazı anlaşmalar ve protokoller imzalandı.





Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün Fransa Başbakanı Edouard Philippe'i kabul etmiş, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmüştü.





2015 yılında Fransa'dan Rafale tipi savaş uçağı satışı için anlaşma yapan Katar, uçakların ilk bölümü geçen şubat ayında teslim almıştı.





Katar Emiri Şeyh Temim, Haziran 2017'de bazı Arap ülkelerinin başlattığı ambargonun ardından Eylül 2017'de Fransa'yı ziyaret etmişti.



Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Avrupa Parlamentosu, Emisyon Salımıyla İlgili Yasal Düzenlemeye Onay Verdi

Seçim Afişini Sökmeye Çalışanları Engelleyen Kadının İş Yeri İşaretlendi

Fransa Futbol Federasyonundan Skandal Türk Bayrağı Hatası!

Son Dakika! 6 Gündür Aranan Üniversitesi Öğrencisinin Belgrad Ormanı'nda Cesedi Bulundu