Katar ve Fransa'dan Ukrayna'daki krizde "diplomatik çözüm" vurgusu - Son Dakika
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Katar ve Fransa'dan Ukrayna'daki krizde "diplomatik çözüm" vurgusu

28.03.2022 20:51
Katar ve Fransa'dan Ukrayna'daki krizde "diplomatik çözüm" vurgusu

Katar ve Fransa Dışişleri Bakanları, Ukrayna'daki krizin diplomatik yollardan çözülmesi ve tarafların uluslararası hukuka riayet etmesi gerektiğini bildirdi.

Katar ve Fransa Dışişleri Bakanları, Ukrayna'daki krizin diplomatik yollardan çözülmesi ve tarafların uluslararası hukuka riayet etmesi gerektiğini bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Al Sani, "Ukrayna'daki krize diplomatik çözüm gerektiğini, tarafların uluslararası hukuka ve insan haklarına riayet etmesi gerektiğini vurguladık." dedi.

Katar ve Fransa arasındaki ilişkilere değinen Al Sani, iki ülke arasında ilk stratejik diyalog toplantısının bugün gerçekleştiğini, bu diyaloğun iki ülkenin liderlerinin ilişkileri güçlendirme noktasında siyasi iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Al Sani, Katar'ın Fransa ile seçkin stratejik ilişkileri olduğunu kaydederek, ülkesinin her alanda ortaklığı ilerletmeye önem verdiğini ifade etti.

Fransız Bakan Le Drian, Katar'ın Fransa ile stratejik ortaklığı bulunan dost ülke olduğunu belirterek, kıtanın gıda güvenliği ve enerji arz güvenliği alanlarında yeni sorunların üstesinden gelmek için Katar'la çalıştıklarını belirtti.

Görüşmelerde ayrıca Lübnan'daki gelişmelerin de ele alındığını söyleyen Le Drian, Lübnan'da güvenliğin tesisinin, reformları uygulamaktan geçtiği konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.

Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması akabinde dünyada şartların alt üst olduğunu, bu saldırıların Avrupa kıtasındaki misyonlar için doğrudan tehdit teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Fransa, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar ve Fransa'dan Ukrayna'daki krizde 'diplomatik çözüm' vurgusu - Son Dakika


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