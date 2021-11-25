Katar ve İngiltere, 11. Ortak Hawk Filosunun açılışını yaptı - Son Dakika

Katar ve İngiltere, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin Kuzey Yorkshire'daki Leeming üssünde 11. Ortak Hawk Filosunun açılışını yaptı.

Düzenlenen törene katılan Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, Twitter hesabından açıklama yaptı. Filonun Katar Emirlik Hava Kuvvetleri ile İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri arasındaki ortak operasyon ve koordine kapasitesini artırmada ayrılmaz bir unsur olduğunu belirten Atiyye, filonun barışın korunması ve askeri çabalarda daha güçlü iş birliği ve yakınlaşma sağlayacağını kaydetti.

Atiyye, filonun Katar Emirliği Hava Kuvvetlerinin amblemini taşıdığını hatırlatarak "Katarlı ve İngiliz pilotların Hawk T2 eğitim uçağının en son modelini kullanarak birlikte eğitim almalarını sağlayacağına" dikkati çekti.

Atiyye, Hava üssünü ziyaretinde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile de görüştü. Görüşmede ortak öneme sahip konular ele alındı.

Geçen Nisan ayında, iki ülke hava kuvvetleri arasında var olan ortaklığın genişletilmesi hedefiyle bir protokol imzalanmıştı.

Katar Hava Kuvvetleri ile İngiltere Hava Kuvvetleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi hedefiyle 2018'de ortak filo oluşturulmuştu. İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana başka bir devletle ilk kez ortak filo oluşturduğu ifade ediliyor.

Katar ile İngiltere arasında Aralık 2017'de Doha'da imzalanan 24 Typhoon tipi savaş uçağı satış anlaşması, 9 Hawk MK167 eğitim uçağının eklenmesiyle 18 Eylül 2019'da yürürlüğe girmişti.

Uçakların teslimine 2022'de başlanması planlanırken bundan önce söz konusu eğitimlerle 20 Katarlı pilotun eğitimlerinin tamamlanması hedefleniyor. Adı geçen savaş uçakları ve eğitimlerin de içinde yer aldığı savunma paketinin 6 milyar sterling maliyeti olduğu kaydediliyor.