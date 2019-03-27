Son Dakika Haberleri: Katar ve İtalya Askeri İş Birliğini Görüştü

Katar ve İtalya Askeri İş Birliğini Görüştü

1 saat önce

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi meselesini görüştü.

Katar ve İtalya Askeri İş Birliğini Görüştü, System.String[]
Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi meselesini görüştü.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Atiyye, resmi temasları çerçevesinde Katar'a gelen İtalyan mevkidaşı Trenta ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Katar ordusundan üst düzey subayların da hazır bulunduğu görüşmede, bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmelerin yanı sıra askeri ve savunma alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi meselesi masaya yatırıldı.

Katar Haziran 2016'da İtalya ile 3,8 milyar avro değerinde 7 savaş gemisi anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmanın içeriğine dair yapılan açıklamalarda, uzunluğu 100 metrenin üzerinde 4 korvet, 1 amfibi, 60 metrelik 2 devriye gemisi alınacağı belirtilmişti. Ayrıca, kapsamlı teknik destek ve 15 yıl bakım garantisinin de anlaşmaya dahil olduğu kaydedilmişti.

Katar ile İtalya son iki yılda iki ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Doha yönetimi ayrıca, 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da ikinci askeri ataşeliğini açmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:47 Kaynak: AA

İtalya, Katar, Güncel
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