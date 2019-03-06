Son Dakika Haberleri: Katar ve İtalya Donanmasından Ortak Tatbikat

Katar ve İtalya Donanmasından Ortak Tatbikat

1 saat önce

Katar ve İtalya deniz kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Katar ve İtalya Donanmasından Ortak Tatbikat, System.String[]
Katar ve İtalya deniz kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Katar Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, sabah saatlerinde yapılan "Geçiş" isimli tatbikata Katar deniz kuvvetleri ile İtalyan Carlo Margottini fırkateyni katıldı.

Katar kara sularında gerçekleştirilen tatbikatta, hava savunma, deniz yüzeyi, manevra faaliyetlerinin yanı sıra yangınla mücadele ve hasar çalışmaları yapıldı.

Ortak askeri tatbikat, terörle mücadele, savaş kabiliyeti ve hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, Katar ile İtalyan deniz kuvvetleri arasında deneyimlerin paylaşılmasını amaçlıyor.

İtalyan Carlo Margottini fırkateyni ortak tatbikata katılmak için pazar günü Doha Limanı'na ulaşmıştı.

İtalya ile askeri ilişkilerini geliştiren Katar, Mayıs 2017'de Roma'da yeni bir askeri ataşelik açmıştı. Ayrıca son iki yılda iki ülke arasında birçok ortak askeri tatbikat gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:05 Kaynak: AA

İtalya, Katar, Güncel
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