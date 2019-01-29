Son Dakika Haberleri: Katar ve İtalya Genelkurmay Başkanları, Askeri İlişkileri Görüştü

Katar ve İtalya Genelkurmay Başkanları, Askeri İlişkileri Görüştü

18 dakika önce

Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim'in, İtalyan mevkidaşı Enzo Vecciarelli ile iki ülke arasındaki askeri ilişkileri görüştüğü bildirildi.

Katar ve İtalya Genelkurmay Başkanları, Askeri İlişkileri Görüştü, System.String[]
Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim'in, İtalyan mevkidaşı Enzo Vecciarelli ile iki ülke arasındaki askeri ilişkileri görüştüğü bildirildi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Doha'yı ziyaret eden Vecciarelli, Ganim ile bir araya geldi.

Görüşmede, askeri ve savunma alanlarındaki ikili ilişkiler ile geliştirilmesinin yollarının ele alındığı belirtildi.

Görüşmeye Vecciarelli'nin beraberindeki heyet, iki ülke askeri ateşeleri ile Katar Silahlı Kuvvetlerinden bazı üst düzey subaylar katıldı.

Vecciarelli'nin Katar'a ne zaman geldiği ve ziyaretinin ne kadar süreceğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Askeri ilişkilerini geliştiren Katar ile İtalya, son iki yılda pek çok ortak askeri tatbikat düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:01 Kaynak: AA

İtalya, Katar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Juventus, Lazio Deplasmanından 3 Puanla Döndü Fenerbahçe, Swansea City Forması Giyen Leroy Fer'i İstiyor

ABD, Venezuela'nın Petrol Şirketine Yaptırım Uygulama Kararı Aldı Venezuela'da Ordu Sokağa Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 07:19:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katar ve İtalya Genelkurmay Başkanları, Askeri İlişkileri Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]