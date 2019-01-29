Katar ve İtalya Genelkurmay Başkanları, Askeri İlişkileri Görüştü
18 dakika önce
Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim'in, İtalyan mevkidaşı Enzo Vecciarelli ile iki ülke arasındaki askeri ilişkileri görüştüğü bildirildi.
Katar
Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim'in, İtalyan mevkidaşı Enzo
Vecciarelli ile iki ülke arasındaki askeri ilişkileri görüştüğü bildirildi.
Katar haber ajansı QNA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Doha
'yı ziyaret eden Vecciarelli, Ganim ile bir araya geldi.
Görüşmede, askeri ve savunma alanlarındaki ikili ilişkiler ile geliştirilmesinin yollarının ele alındığı belirtildi.
Görüşmeye Vecciarelli'nin beraberindeki heyet, iki ülke askeri ateşeleri ile Katar Silahlı Kuvvetlerinden bazı üst düzey subaylar katıldı.
Vecciarelli'nin Katar'a ne zaman geldiği ve ziyaretinin ne kadar süreceğiyle ilgili bilgi verilmedi.
Askeri ilişkilerini geliştiren Katar ile İtalya, son iki yılda pek çok ortak askeri tatbikat düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:01 Kaynak: AA
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