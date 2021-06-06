Katar ve İtalya genelkurmay başkanları, askeri iş birliğini görüştü - Son Dakika

Katar Genelkurmay Başkanı Ganim Bin Şahin El-Ganim ile İtalyan mevkidaşı Enzo Vecciarelli, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini değerlendirdi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gelen Vecciarelli, başkent Doha'da Ganim ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki askeri işbirliği ve bunun güçlendirilmesinin görüşüldüğü toplantıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İtalya ile Katar arasında Kasım 2020'de, hava kuvvetleri eğitim programı ile savunma sanayinde öncü kuruluşlar olan Katarlı Barzan Holding ve İtalyan Leonardo şirketleri arasında iş birliğini kapsayan 2 anlaşma imzalanmıştı.