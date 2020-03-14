Katar ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika
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Katar ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Katar'da 337'ye, Lübnan'da 93'e yükseldi.

Katar ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Katar'da 337'ye, Lübnan'da 93'e yükseldi.


Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 337'ye yükseldiği belirtildi.


Bu kişilerin daha önceki vakalarla temas halinde olan kişiler olduğu aktarıldı.


Lübnan'da vaka sayısı 93


Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise virüse yakalananların sayısının 93'e yükseldiği ifade edildi.


Açıklamada, virüsün yayıldığı ülkelerden gelenlerin gözlem altında tutulduğu belirtilerek, tüm vatandaşlara resmi makamlardan yapılan uyarıları dikkate alma ve evde durma çağrısı yapıldı.


Lübnan'da son verilere göre 77 kişide virüs tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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