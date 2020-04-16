Katar ve Lübnan'da Kovid-19 vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Katar'da 4 bin 103'e, Lübnan'da 663'e yükseldi.

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 392 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bin 103'e çıktığı aktarıldı.

Bugünkü vaka sayısının şu ana kadarki en yüksek vaka sayısı olduğu ifade ediliyor.

Yeni vakaların daha önceki hastalarla temastan kaynaklandığı ya da ülkedeki göçmen işçilerde görüldüğü belirtilen açıklamada, bazı vakaların da solunum sistemindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuranlardan olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 9 kişinin daha iyileşmesiyle şu ana kadar hastalıktan kurtulanların sayısının 415 olduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, ayrıca Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği yinelendi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 5 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 663'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 85 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarılan açıklamada, virüs kaynaklı yeni vefat bilgisine yer verilmedi.