Katar ve Mısır, ilişkilerin güçlendirilmesini ve bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika
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Katar ve Mısır, ilişkilerin güçlendirilmesini ve bölgesel meseleleri görüştü

10.03.2022 17:44
Katar ve Mısır, ilişkilerin güçlendirilmesini ve bölgesel meseleleri görüştü

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz bin Salih el-Huleyfi, Mısırlı mevkidaşı Ala Musa ile ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüştü.

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz bin Salih el-Huleyfi, Mısırlı mevkidaşı Ala Musa ile ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüştü.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Huleyfi, resmi bir ziyaret için gittiği Mısır'da, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa ile bir araya geldi.

Katar-Mısır ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele alan ikili, bölgesel meseleleri ve ortak öneme sahip konuları da ele aldı.

Körfez krizinin sona ermesinin ardından Katar ve Suudi Arabistanlı yetkililer arasında son dönemde diplomatik temaslarda artış görülüyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El- Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.

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Suudi Arabistan, Körfez, Mısır, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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