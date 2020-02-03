Katar ve Pakistan hava kuvvetleri Doha'da ortak askeri tatbikat yaptı - Son Dakika

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Katar ve Pakistan hava kuvvetleri Doha'da ortak askeri tatbikat yaptı
56 dakika önce
Katar ve Pakistan hava kuvvetleri, Katar'ın başkenti Doha'da "Deprem 1" adı verilen ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:40 Kaynak: AA
Katar ve Pakistan hava kuvvetleri, Katar'ın başkenti Doha'da "Deprem 1" adı verilen ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Doha'da yapılan ortak tatbikattaki hedefin hava muharebe yeterliliğini artırmak, savaş manevralarını uygulamak ve iki taraf arasında deneyim paylaşımı sağlamak olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Kurmay Pilot Ali el-Ahbabi'nin, "İki taraf arasında askeri iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği askeri tatbikat, gelecekte Katar ve Pakistan Hava Kuvvetleri arasındaki yapılacak tatbikatların bir çekirdeğini oluşturacak" ifadesine yer verildi.
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