Katar ve Suudi Arabistan gazeteleri KİK Zirvesi'ni manşetlerine taşıdı - Son Dakika

Katar ve Suudi Arabistan gazeteleri KİK Zirvesi'ni manşetlerine taşıdı

06.01.2021 17:31
Katar ve Suudi Arabistan gazeteleri KİK Zirvesi'ni manşetlerine taşıdı, System.String[]

Katar ve Suudi Arabistan gazeteleri, 3 yıldan fazla süren gerilimin ardından Körfez krizinin çözülmesini ve 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nden çıkan sonuçları memnuniyetle karşıladı.

Katar ve Suudi Arabistan gazeteleri, 3 yıldan fazla süren gerilimin ardından Körfez krizinin çözülmesini ve 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nden çıkan sonuçları memnuniyetle karşıladı.

KİK Zirvesi'nin ardından yayımlanan Ula Bildirisi'nin Körfez'de safları sıkılaştırdığını ve bağları güçlendirdiğini kaydeden Katar merkezli Şark gazetesi, Katar ve diğer Körfez ülkelerinin Zirve'ye katılmasının, liderlerin krizi aşma konusundaki siyasi iradesini güçlü bir şekilde temsil ettiğine dikkati çekti.

Gazetede, KİK ve Körfez ülkelerinin "birlik ve gücünün" yalnız Arap iş birliğine bir katkısı olmadığı, aynı zamanda herhangi bir zorluk karşısında güvenlik ve istikrarın da garantisi olacağı kaydedildi.

Er-Raye gazetesi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Ula Havalimanına inişi sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sıcak karşılamasını manşetine taşıdı.

Bu karşılamanın Körfez halkının gönlüne su serptiği ifade edilen haberde, söz konusu tavır krizin çözümü için yapılmış güçlü bir jest olarak değerlendirildi.

Gazetede ayrıca, "sıcak karşılamanın" KİK üye ülkeleri arasında güvenin yeniden inşa edilmesinde önemli bir köşe taşı olacağı ifade edildi.

El-Vatan gazetesi de "Zirve'nin olumlu sonuçları KİK'in ilerlemesini güçlendirecektir" başlığıyla konuyu ele alarak, Ula'daki Zirve'nin bölgenin güvenliği ve istikrarına ilişkin sonuçlarını maddeler halinde sıraladı.

Gazetede ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in Zirve'ye katılmasından övgüyle söz edildi.

Suudi Arabistan basınında da uzlaşıdan duyulan memnuniyet öne çıktı

Ukaz gazetesi, "Körfez kazanıyor" başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, KİK Zirvesi'nin sonuçlarını, Körfez uzlaşı dosyasında benzeri görülmemiş olumlu bir gelişme ve yeni bir sayfanın açılması olarak değerlendirdi.

Haberde, Ula kentinin sorunun çözülmesine ve yeni bir uzlaşı döneminin açılmasına şahitlik ettiği vurgulandı.

Sebak gazetesi, Abdusselam el-Muşayti'nin makalesinin "Ey Katar, Suudi Arabistan'a hoş geldin" şeklindeki başlığını ilk sayfasına taşıdı.

Muşayti gazetedeki makalesinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Katar Emiri'ni karşılamak için kullandığı ifadeleri onunla birlikte tüm Suudi ve Körfez ülkeleri vatandaşlarının da söylediğini aktardı. Muşayti ayrıca Ula kentinin, Körfez birliği ve muhabbeti için beyaz bir sayfa açtığını ifade etti.

Ahbar es-Suudiyye gazetesi de "Ula kentinde dürüstlük ve uzlaşı zirvesi" başlığıyla hazırladığı haberinde, Zirve'nin kapanış bildirgesinde KİK halkları arasında çalışma, seyahat ve yatırım özgürlüğünün onaylanması maddelerine dikkati çekti.

Haberde ayrıca, bildirgede "Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği için yaptığı hazırlıkların" övüldüğü kısımlar paylaşıldı.

Riyad gazetesinin "Dayanışma ve İstikrar Zirvesi" başlığıyla yayımladığı haberinde ise "Suudi Arabistan büyüklerin sükuneti ve bilgeliğiyle dünyaya, 'KİK'in güvenliği ve istikrarı kırmızı çizgidir. Bu birliği bozmak imkansızdır.' mesajı verdi." ifadeleri kullanıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, Körfez, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar ve Suudi Arabistan gazeteleri KİK Zirvesi'ni manşetlerine taşıdı - Son Dakika


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