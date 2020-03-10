Katar ve Tunus'ta koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar ve Tunus'ta koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika

Katar ve Tunus'ta koronavirüs vakaları artıyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Katar'da 24'e, Tunus'ta 6'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Katar'da 24'e, Tunus'ta 6'ya yükseldi.

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece ülkede virüse yakalananların sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.

Hastaların Bulaşıcı Hastalıklar Merkezinde karantina altında tutulduğu aktarılan açıklamada, bu hastalarla temas eden kişilerin de muayene edildiği kaydedildi.

Öte yandan Tunus'taki Koronavirüs Salgını İzleme Komitesi Başkanı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Şükri Hamude düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tespit edilen bir kişinin kardeşinde de aynı belirtilere rastlandığını ve hastanın evinde karantina altında olduğunu söyledi.

Hamud, bu vakayla Tunus'ta virüse yakalananların sayısının 6'ya yükseldiğini ifade etti.

Katar ve Tunus'ta koronavirüs vakaları artıyor

Koronavirüs, Tunus, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor

Son Dakika Haberleri
02:09 SAĞLIK BAKANI KOCA, TÜRKİYE'DE İLK COVID 19 VAKASINI AÇIKLADI
02:08 Satellite 2020 kapılarını açtı
02:05 Kaldırımda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
01:33 Denizli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
01:19 SAĞLIK BAKANI KOCA, TÜRKİYE'DE İLK COVID 19 VAKASINI AÇIKLADI

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 05:00:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Katar ve Tunus'ta koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]